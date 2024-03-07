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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu malvarlıklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'un ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da malvarlığını duyurdu.

Ekrem ve Dilek İmamoğlu'nun üzerine 16 adet taşınmaz bulunurken, 4 adet de veraset intikal halinde olan taşınmaz bulunuyor.

İmamoğlu 2013 model Volkswagen marka bir cipe, Sigsauer marka silaha sahip olduğunu duyurdu.

Diğer yandan İmamoğlu'nun iki ayrı banka hesabında 562 bin lira ve 8 milyon 166 bin lira nakit, Dilek İmamoğlu'nun hesabında ise 395 bin dolar ve 52 gr altın olduğu belirtildi.

Ayrıca 8 adet 279 bin lira değerinde pırlanta set, 35 adet 204 bin lira değerinde altın bilezik, 92 bin lira değerinde Cumhuriyet ve tam altın ile 227 bin lira değerinde muhtelif altın olduğu açıklandı.