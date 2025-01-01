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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı | Son dakika haberleri

        Eğitim uçağı sert iniş yaptı

        Isparta'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesinde boş araziye sert iniş yaptı. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada pilotun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:52 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:21
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        Eğitim uçağı sert iniş yaptı
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        Denizli'nin Çal ilçesinde eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı, pilot müşahede amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Isparta'daki özel bir havacılık akademisine ait eğitim uçağı Isparta'dan havalandıktan sonra Uşak'a gitti. Uşak'tan Denizli Çardak Havalimanı'na yönelen uçak, Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde araziye zorunlu iniş yaptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ

        Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir."

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