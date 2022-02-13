Eğirdir Gölü üzerinde tehlikeli keyif!

Isparta Eğirdir'de Türkiye'nin 4'üncü büyük gölü ve 2'nci büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü, geçen haftalarda kısmi olarak buz tuttu.

Yağan yağmur ve lodostan sonra buz tutan alanların yüzde 90'ı eridi. Bugün sabah saatlerinden itibaren Eğirdir Gölü kenarından geçenler, gölün buz tabakasının üzerinde yürüdü.

Kimisi bisiklet sürdü, kimisi köpeğini gezdirdi, kimisi de masa ve sandalyesini atarak çay kahve içti.

Buz tutmuş göl üzerindeki vatandaşlar, yetkililerin olası tehlikeye karşı yaptığı anons ve uyarılara aldırmadı.