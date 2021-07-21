Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 21:28'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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