Dünyadan İzmir'deki deprem için destek mesajları!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğu bildirildi.

AB: EGE'DEKİ DEPREM SONRASI YARDIMA HAZIRIZ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası gelişmeleri izlediklerini, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verdi.

FRANSA'DAN DESTEK MESAJI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ege Denizi ve Yunan adalarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı yayımladı.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunan adalarında güçlü deprem meydana geldiğini anımsattı.

Gerald Darmanin, "Fransa, bu korkunç sınavın üstesinden gelmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemeleri halinde, bölgeye Fransız yardımları anında ulaştırılır." ifadelerini kullandı.

BM'DEN YARDIMA HAZIRIZ MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM),İzmir'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İzmir depreminin ardından destek için Türk yetkililere ulaştıklarını söyledi.

Yetkililerden bilgi aldıklarını ve iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirten Dujarric, ''Gerekirse yardıma hazırız.'' dedi.

UKRAYNE DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY: DOST TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj ile ülkesinin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden Türkiye ve Yunanistan’ın etkilendiğini hatırlatarak, “Bugün Ege Deniz'inde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran yıkıcı depremin üzücü haberleri geldi. Ukrayna dost Türkiye ve Yunanistan'ın bu trajik anında yanındadır” dedi.

STOLTENBERG: KALBİM DEPREMDEN ETKİLENENLERLE

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"Kalbim depremden etkilenenlerle." ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE YARDIM TEKLİFİ

İsrail, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın İsrail ordusuna bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermek için hazırlıklara başlanılması talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ihtiyaç duyulması halinde yaralıların tedavisi için deprem bölgesine bir sahra hastanesi kurmaya da hazır olduğu ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Tel Aviv'in yardım önerisinin Türk yetkililere iletildiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN TÜRKÇE MESAJ

Öte yandan İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tel Aviv'in yardım önerisi Türkçe dayanışma mesajıyla aktarıldı.

Paylaşımda, "Bu zor zamanlarda, yardım için güçlü bir el uzatacağız." ifadesi kullanıldı.

PAKİSTAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ve Türkiye'de enkaz altında kalanlarla ilgili haberlerden derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Pakistan halkının Türk kardeşleriyle güçlü dayanışma içerisinde bulunduğu ve dualarının Türkiye ile birlikte olduğu kaydedildi.

Pakistan Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığını yürüten parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla üzüntü duyduğunu ve bu zor zamanda Türkiye’nin yanında olduklarını belirtti.

Pakistan Senatosu Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavid Han da Twitter'dan paylaştığı mesajında, dualarının kardeş Türkiye halkı ile olduğunu vurgulayarak, "Allah bu zor zamanda Türkiye halkına yardım etsin." ifadesini kullandı.