İzmir'deki deprem Yunanistan'da böyle hissedildi!

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Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi.

Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkez üssünün Sisam Adası açıkları olduğu belirtilen deprem nedeniyle adada çok sayıda bina ve yol hasar gördü.

Deprem, Sisam Adası'na 300 kilometre uzaklıktaki başkent Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi. Ülkede tedirginliğe yol açan sarsıntıda can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti.

Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi.

Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı.