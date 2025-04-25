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        Haberler Dünya Donald Trump: İran'la olan durum iyi gidiyor | Dış Haberler

        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olan durumun iyi gittiğini belirtirken, en üst düzeyde görüşmelerin gerçekleştiğini duyurdu. Trump diğer yandan Netanyahu'ya Gazze'ye karşı iyi olmasını söylediğini ifade ederken "Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.04.2025 - 20:27 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:26
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        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz
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        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olan durumun iyi gittiğini belirtirken, en üst düzeyde görüşmelerin gerçekleştiğini duyurdu.

        Trump diğer yandan Netanyahu'ya Gazze'ye ilaç ve gıda girişine izin vermesi konusunda görüşünü bildirirken "Gazze'ye karşı iyi olmamız gerektiğini söyledim." şeklinde konuştu.

        Trump "Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz." dedi.

        Son günlerde Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilime de değinen Trump, bu meselenin çok uzun zamandan beri sürdüğünü belirtirken, bir şekilde çözüme kavuşacağını dile getirdi.

        Trump, uçakta verdiği demeçte, Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi de işaret ederek "Steve Witkoff iyi bir görüşme yaptı." dedi.

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        TRUMP'IN UKRAYNA'YA İLİŞKİN SON AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış anlaşması sürecini mümkün olduğunca hızlı ilerletmek istediğini ancak durumun "kırılgan" olduğunu söyledi.

        Trump, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

        Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü hatırlatan Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bir an önce durdurmak için çalıştıklarını kaydetti.

        "Sanıyorum Rusya ile Ukrayna umduğumuz gibi bir ilerleme kaydediyor ancak (durum) çok kırılgan." değerlendirmesini yapan Trump, anlaşmanın en hızlı şekilde imzalanmasını istediğini ancak bu konuda net bir "son tarihin" olmadığını belirtti.

        Trump, "5 bin kişiyi kurtarabilmek için savaştan çıkmaya çalışacağız. Eğer bunu başarabilirsem bu büyük bir onur. Bu konuda son tarih yok. Sadece mümkün olduğunca hızlı yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Amerikan Time dergisine bir mülakat veren Trump, Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya katılabileceğini düşünmediğini belirtmiş ve bu ihtimalin, Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasına yol açan faktör olduğunu kaydetmişti.

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        Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaline ilişkin, "Gündeme gelmemiş olsaydı savaşın başlamama ihtimali çok daha yüksek olurdu." görüşünü paylaşmıştı.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığına değinen Trump, "Kırım, Rusya'da kalacak." ifadesini kullanmıştı.

        Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiği dönemde Barack Obama yerine kendisinin başkan olması halinde bu olayın yaşanmayacağını savunan Trump, "(Kırım) Benden kolayca alınabilir miydi? Hayır, alınamazdı. Eğer ben başkanken böyle bir şey yaşansaydı Kırım alınamazdı." değerlendirmesini yapmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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