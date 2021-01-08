NBC News'in sayımına göre, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin 200'den fazla üyesi Başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını destekliyor.
Trump'ın görevden alınması çağrısı, Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olayları üzerine başladı. Trump, şiddeti kışkırtmakla suçlanıyor.
NBC'de yer alan haberde ise, 200'den fazla meclis üyesinin Trump'ın görevden alınma fikrini desteklediği belirtildi.
Öte yandan Trump, sosyal emdya hesabından paylaştığı son mesajında, yeni yönetimin göreve başlayacağını kabul etti. Kongre saldırılarını 'iğrenç bir saldırı' olarak nitelendiren Trump şiddeti kınadı.
20 Ocak'ta Joe Biden görevi devralacak, Trump iki haftadan biraz daha kısa bir süre içinde görevden ayrılacak
CUMHURİYETÇİ ÜYEDEN DESTEK
Demokratların yaptığı "Donald Trump acilen görevden alınsın" çağrılarına katılan ilk Cumhuriyetçi isim, Temsilciler Meclisinde Illinois'i temsil eden Adam Kinzinger oldu.
Kinzinger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayların sorumlusunun Trump olduğunu belirterek, "Trump, başkanlık görevine uygun değil ve durumu iyi değil. Trump şimdi, görevini isteyerek ya da istemeyerek bırakmalı." diye konuştu.
Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek maddesine işaret eden Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yetkisini kullanarak bu maddeyi uygulama çağrısı yaptı.
Trump, 20 Ocak'ta Joe Biden'ın göreve başladığı iki haftadan biraz daha kısa bir süre içinde görevden ayrılacak. Perşembe günü, bir videoda Trump, yeni bir yönetimin göreve başlayacağını kabul etti ve Çarşamba günkü kaosu "iğrenç bir saldırı" olarak nitelendirdi ve şiddeti kınadı.
KONGRE'YE SALDIRI
Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce Trump destekçisi gösterici ile polis arasında çatışmalar yaşanmış ve polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.
Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.
Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.
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