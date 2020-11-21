Makbule Sarı cinayeti çözüldü!

DHA

Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın (74) katil zanlısı olarak Hayrettin G. (27) ve yeğeni Serkan U. (23) gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden dayı-yeğen, adliyeye sevk edildi.

Olay, 14 Kasım akşamı, ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi.

Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı’nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı.

Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin G. ve yeğeni Serkan U., gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti.

Dayı-yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 kilogram çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi.

İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.