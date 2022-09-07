Domates ihracatına kayıt uygulaması

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla domates, 'İhracı Kayda Bağlı Mallar' listesine eklendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracı Kayda Bağlı Mallar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişiklikle domates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada d omates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.