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Dün güne 6.01'den başlayan dolar/TL gün içerisinde 6.04'e kadar yükselmiş günü ise 6.0153'ten kapatmıştı.

Dolar yeni güne 6.0228 liradan başladı.

Bugün açıklanacak veriler arasında TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı dış ticaret endeksleri öne çıkıyor. Ancak piyasaların gözü asıl olarak yurtdışında koronavirüs salgınına, yurtiçinde ise Suriye'deki gelişmelerde olacak.

Bu arada dün 6.60'ın üzerine çıkan Euro da yeni güne 6.57 liradan başladı.