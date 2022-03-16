Doktora şiddette alkışlı protesto ile taburcu edildi!

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA'da yer alan habere göre A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti.
VÜCUDUNDA DARP İZLERİ OLUŞTU
Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.
'BENİ İTİP BOĞAZIMI SIKTI'
Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.
PROTESTO EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
YENİDEN RAHATSIZLANDI
Gözaltına alınan uzman çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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