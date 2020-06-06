Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'daki Karedeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, 26 Nisan'da, hayatını kaybeden kanser hastası babası Tahsin A.’nın bulunduğu izole alana girmek istemesine izin verilmeyen İhsan A., sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmaya başladı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine İhsan A., camları kırıp, oksijen tüpüyle Doktor Esra Ersöz Genç’e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ve polis tarafından etkisiz hale getirildi. Beyaz kod verilen ve gözaltına alınan saldırgan babasının ölüm haberiyle sinir krizleri geçirdiğini, doktora yönelik fiziksel bir saldırısını olmadığını ve öfkesini kontrol edemediğin söyledi.
'OKSİJEN TÜPÜ' SİLAH SAYILDI
İfadesine başvurulan saldırgan serbest bırakıldı. Olayın medyada yer almasını ardından savcılık ikinci kez saldırganı gözaltına aldı. Yeniden gözaltına alınıp, konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakılan İhsan A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ev hapsinde olan Aydın'ın, kadın doktoru kovaladığı 'oksijen tüpü' ise iddianameye 'silah' olarak girdi.
SAVCI SORUŞTURMAYI TAMAMLANDI
Ayak bileğine 'elektronik kelepçe' takılan İhsan A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianamede, şüphelinin eylemini 4 kişiye yönelik olduğuna yer verdi. Savcı, şüphelinin silahla kasten yaralamaya teşebbüs, silahla tehdit, işyeri dokunulmazlığını ihlal, kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 5 yıldan 16.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı hazırladığı dava dosyasını asliye ceza mahkemesine gönderdi. İhsan A., 10 Temmuz'da 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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