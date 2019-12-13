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Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu yaptığı açıklamada, “Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibariyle son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa Ailesine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Doğa Koleji’nin bankaların görüşme yürüttüğü talipliler dışında ana hissedarının doğrudan temas ettiği bir firma ile ön protokol yaptığı ise gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Doğa Koleji'nden maaşlarını alamayan öğretmenler ve çocukları mağdur olan veliler, yetkililerden çözüm bulunmasını beklerken Doğa Koleji'nin satılacağı açıklanmıştı. Okuldan yapılan açıklamada, alıcı kurumla görüşmelere devam edildiği, devir işlemlerinin gerçekleşmesi halinde çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağı duyurulmuştu.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, merkez bina önünde protesto için bekleyen velilere, "Belki bu akşam kredi imzalanabilir. Bankalarla alıcı kredi onay safhasında. Şuan kapanma diye bir konu mevzu bahis değil" demişti.

MEB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, okulun kapanması durumunda olası mağduriyetleri önleyecekleri tedbirlerin alındığına işaret ederek öğrencilerin resmi veya özel okullara nakledileceğini duyurmuştu. Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okulun bulunduğu ifade edilen açıklamada, kamuoyuna yansıyan sorunların kurucu işletmeye ait 15 ildeki 214 okulda yaşandığı, 41 ildeki 197 okulda ise imtiyaz hakkı kullanımı yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Kurum açma şartlarını kaybeden bir özel okulun Bakanlık tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için il milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, velilerin talepleri doğrultusunda öğrencilerin resmi veya özel okullara nakledildiği ve olası mağduriyetlerin önlendiği belirtildi.

KRİZ 15 İLDEKİ 214 OKULDA YAŞANIYOR

82 bin çocuğun eğitim aldığı Doğa Koleji'nin 51 ilde toplam 411 özel okulu bulunuyor. Doğa Koleji'nin yaşadığı mali kriz ise 15 ildeki 214 okulda yaşanıyor. 41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.