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Doğa Koleji'nde aylardan bu yana maaşlarını alamayan çalışanlarla ilgili yaşanan kriz yargıya da taşındı. İstanbul'da iki çocuğu da Doğa Koleji'nde okuyan Avukat Murat Sadak, hem görev ihmali olan Milli Eğitim Bakanlığı hem de Metal Gayrimenkul A.Ş. Hisse sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, şüphelilerin "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve örtülü kazanç aktarımı" suçlarını işlediği ileri sürüldü. Suç duyurusunda "Yetkililerin yegane amaçlarının para toplamak olması, toplanan paraların ise eğitime yönelik olarak öğrenciler için kullanılmak yerine farklı iş sahalarına aktarılması neticesinde müvekkillerimizin velisi oldukları çocukların eğitim gördüğü Doğa Kolejinde verilen hizmette ciddi aksamalar ve sorunlar yaşanmaya başlamıştır" ifadeleri dikkat çekti.
KREDİ ÇEKİP ÜCRETİ PEŞİN ÖDEYENLER VAR
Suç duyurusunun devamında da şunlar kaydedildi:"Veliler, kendilerine taahhüt edilen eğitim öğretim esaslarına uygunluğu sağlamak maksadıyla, servis, kıyafet, kırtasiye ve sair harcamalar yapmışlar; bunun ötesinde bir kısmı öğrenim ücretini peşin, bir kısmı da faizi göze almak suretiyle bankadan kredi çekmek suretiyle ödemeyi yapmıştır. Bu itibarla müvekkillerimiz tarafı oldukları sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmişlerdir. Söz konusu süreç içerisinde müvekkillerimizin en temel güvencesi ise kendilerine verilen taahhütlere dair vaadlerde bulunan Doğa Koleji yetkilileri ve ülkemizde verilen eğitim öğretim esaslarını gözetmek, aksaklıkları tespit etmek ve gerekli düzeltici önlemleri almakla yükümlü olan MEB yetkilerinin dayanağı olan Özel Öğretim Kurumları Kanunu olmuştur. "
İLK OLARAK YETKİN DÜZEYDEKİ ÖĞRETMENLER AYRILDI
Doğa Koleji'nde ilk olarak yetkin düzeydeki bazı öğretmenlerin kolejden ayrıldığının belirtildiği suç duyurusunda, "Bunu eğitim öğretim kalite ve süresinin düşmesi izlemiş, ders dışı sosyal aktivitelerin ve öğrenime dönük beceriyi geliştirmeye yönelik etüd ve benzeri beceri geliştirme etkinliklerinin sona ermesi ile birlikte eğitim süreci ciddi bir biçimde aksamaya başlamıştır" denildi.
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