Diyarbakır'da iki aile çatıştı! 3'ü ağır 11 yaralı

DHA

Son dakika... Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Ormandışı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Munar ve Atag aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

DHA'nın haberine göre iki aile fertleri arasında taş, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANE ÇEVRESİNDE YOĞUN ÖNLEM

Jandarma havaya ateş ederek tarafları ayırırken, 3'ü ağır 11 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silvan ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.