İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün "sözde Amed eyaletinde" sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı.