        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail'in müdahalesine tepki | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail'in müdahalesine tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Özgürlük Filosu'na yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir" denildi. Bakanlık ayrıca İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılması için tüm girişimlerin başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 10:31 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:43
        Dışişleri'nden İsrail'in müdahalesine tepki
        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir." denildi.

        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir.

        İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir.

        İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir.

        Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir."

