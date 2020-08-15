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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısının ardından yapılan diyalog çağrısına yanıt verildi.

Dışişleri'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."