Fransa'da Senato, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Senatoda merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) hazırladığı, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısı 114 "hayır" oyuna karşı 163 "evet" oyuyla kabul edildi.

ULUSAL MECLİS'TE ONAYLANMASI GEREKİYOR

AA'da yer alan habere göre iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) ve merkez sol Sosyalist Parti (PS) tasarıya karşı çıktı. Tasarının yasalaşması için Ulusal Meclis'te de onaylanması gerekiyor. LREM'in karşı çıkması nedeniyle, tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesinin çok düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

FRANSIZ VEKİLİN TERBİYESİZLİĞİ

Fransız aşırı sağcı Milletvekili Julien Odoul, yaklaşık 20 gün önce Besançon'da düzenlenen toplantıda, Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu. Olayın ardından başlayan tartışmalarda Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA GELDİ

İHA'da yer alan habere göre ise Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa Senatosu’nda kabul edilen ve başörtüsü takan annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" denildi.

"EVRENSEL DEĞERLERE AYKIRI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, doğrudan çocuklarına eşlik eden anneleri hedef aldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Bu, Fransa’nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımının yeni bir örneğidir. Bunun gerek Fransa’da yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, gerek ülkemiz ve diğer evrensel değerlere inanan ülkeler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Fransa makamlarının ülkelerinde İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen ve dini özgürlükleri sınırlayan bu tür ayrımcı müdahaleler yerine, İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almaları faydalı olacaktır.

"İKİYÜZLÜLÜĞÜN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ"

Her fırsatta özgürlüklerden bahseden ülkelerin bugün en temel insan hak ve özgürlüklerini çiğnemeleri bahse konu ülkelerin ikiyüzlülüğünün ve çifte standartlı yaklaşımlarının başka bir örneğidir. Senato’daki tartışmalarda aklı selim sahibi bazı hükümet üyeleri ve milletvekillerinin bu kanun teklifinin yanlışlığına ilişkin uyarıları memnuniyetle karşılanmıştır. Fransa’nın bu uyarılara kulak vererek bu hatadan döneceğini ve yasa taslağının Ulusal Meclis’te reddedileceğini umut ediyoruz."