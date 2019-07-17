Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde bir restoranda Türk diplomatlarına yapılan saldırıyla ilgili konuştu.

Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırıyorlar. Hem Erbil hem Bağdat'la temas halindeyiz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı kendisi şu anda Washington'da. Saldırganların yakalanması, arkasında ne var? Bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz. Kendi içimizde istihbaratımızla süreci değerlendiriyoruz. Gerekirse heyet de göndeririz tabii, tüm boyutlarıyla aydınlatılması için. Gereken neyse onu biz yaparız. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda atılması gereken adımlar konusunda onlarla temaslarımız sürüyor. Böyle bir saldırı olunca ilk akla gelen terör saldırısı oluyor. Yan masada iki tane de Iraklı'nın öldürülmesi, daha doğrusu saldırıya uğraması, birinin öldürülmesi, diğeri ağır bir şekilde yaralıymış, onlara yönelik de saldırı olduğu için tam detaylı bilgi vermesi için bunların ortaya çıkması gerekiyor. Bunlar ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız."