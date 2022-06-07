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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'ın açıklamalarına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adaların egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adaların statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz bunu BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adaların egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli.

"YÜZÜMÜZE GÜLÜP ARKAMIZDAN NEFRET DOLU AÇIKLAMALAR DOĞRU DEĞİL"

Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş. Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Elbette her ülke kendi çıkarını savunmak zorundadır, ama yüzümüze gülüp arkamızdan nefret ve kin dolu açıklamalarda bulunmak doğru değil.

Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara cevap versin, bu ihlali sonlandırmazsa Adaların egemenliği tartışılır."



