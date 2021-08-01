'ŞU AN GÖL ÇÖLLEŞMİŞ DURUMDA, ÇARE BULUNSUN'

Yıllardır hem bahar hem de yaz aylarında zevkle giderek doğal güzellikleri gözlemleme fırsatı bulduğu Dipsiz Göl'ün dibini gördüklerini kaydeden Ahmet Sefa Ergin ise, "Yıllardır gelip gidiyorum ben buraya. O zamanki durumu çok güzeldi. Rengarenk çiçeklerle bezeli bir yerdi ve su doluydu. Şu anki durumunda ben bu röportajı gölün içerisinden yapıyorum. Suyun ilk defa bu kadar çekildiğini gördüm ve bu duruma çok üzüldüm. Şu an göl çölleşmiş durumda. Buradan yetkililere sesleniyorum buraya bir çare bulunsun" ifadelerini kullandı.