Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
Cumhuriyetimiz 100.yaşında. Ankara'daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.00'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılacak olan Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.
Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.
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