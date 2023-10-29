Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek

        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek

        Cumhuriyetimiz 100.yaşında. Ankara'daki törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.00'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 09:12 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılacak olan Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.

        Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Çocuklarda rezilyans nasıl geliştirilir?
        Çocuklarda rezilyans nasıl geliştirilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Habertürk Anasayfa