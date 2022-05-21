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Detaylar ortaya çıktı! Çocuğun önünde vahşet!

İzmir'in Konak ilçesinde M.A.'nın (37), oğlu D.A.'nın (5) gözünün önünde boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldürüp, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaraladığı ortaya çıktı

21.05.2022 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Detaylar ortaya çıktı! Çocuğun önünde vahşet!
Detaylar ortaya çıktı! Vahşetin tanığı çocuk!
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DHA

İzmir Konak'ta eşiyle boşanma davaları süren M.A. (37), dün saat 19.00 sıralarında, evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun (31) kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyikler'in Çınartepe Mahallesi 2619 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katındaki evine geldi.

EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre burada M.A. ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve annesi Nedime Geyikler'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından anne-kızı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

CANSU AYDOĞDU HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Cansu Aydoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Geyikler'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.A.'yı aynı gün gece saatlerinde yakaladı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEMİŞ

Cansu Aydoğdu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Öldürülen 3 çocuk annesi Aydoğdu'nun, eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı öğrenildi.

ÇOCUĞUN ÖNÜNDE VAHŞET

Gelecek ay görülecek dava öncesi M.A.'nın, eşini oğlu D.A.'nın (5) gözü önünde bıçakladığı ortaya çıktı.

Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Cansu Aydoğdu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere kardeşleri tarafından teslim alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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