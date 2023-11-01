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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!

        Esenyurt'ta dehşet saçan damada iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        İstanbul Esenyurt'ta kayınpederi ile kayınvalidesini öldürüp derin dondurucuya koyan cani damat hakkındaki karar açıklandı. Tüyler ürperten olayda İran uyruklu Mohammed Khodarahmi iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:47
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        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
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        Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi (37) "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre cinayetten yargılanan maktullerin kızları Şirin ve Şehrazad Galeh Bakhtiari ise beraat etti.

        "İSTEMEDEN ÖLDÜRDÜM"

        Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi bulunduğu cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Mohammad Khodarahmi savunmasında, "İstemeden yaptığım hatalar için pişmanım. Eski eşim ve ailesi beni aşağılardı. Ailesi yüzünden beni aldattı. Ben onu affettim yine de ailesi beni aşağıladı. Onlarla konuşmaya çalıştım. Amacım onlarla konuşup yaptıklarını hak etmediğimi söylemekti. Amacım zarar vermek değildi. Konuşurken eski kayınpederim benim boğazıma sarıldı. Ben de istemeden öldürdüm. O gece kayınvalidem Shahrazad ile yattı. Ertesi gün ölmüştü. Sonrasında Shahrazad bana ilaç verdi. O ne derse onu yaptım. Shahrazad ailesinin ölmesini ve mirasa konmayı istiyordu. Shahrazad bana iftira attı. Eski kayınpederimi istemeden meşru müdafaayla ve kazayla öldürdüm. Kayınvalideme elimi bile sürmedim. Kendi hayatımı kurtarmak ve savunmak için kayınpederimi istemeden öldürdüm. Ancak kesinlikle kayınvalidemi öldürmedim" dedi.

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        İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

        Mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçları sabit olmadığından tutuksuz sanıklar Ş.G. Bakhtıarı ve Ş.G. Bakhtıarı'nın beraatlerine hükmetti. Mohammad Khodarahmi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulamadı.

        İDDİANAMEDEN

        Esenyurt'ta, kayınpederi kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı (70) ile kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı'yi (63) öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ölenlerin kızları olan Ş.G. Bakhtıarı (40) ve Ş.G. Baktıarı'nın de (39) cinayette yardımlarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

        İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulundu. İhbarda Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtildi. Kayınpederini 10 Şubat günü, kayınvalidesini ise 11 Şubat günü ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı iki hafta önce kafasında tasarladığını anlattı. 3 şüpheli de 14 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanırken 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

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