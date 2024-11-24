Son depremler listesi 24 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bugünkü verilere göre, Kars’ta deprem meydana geldi. Peki, Kars depremi büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi, derinliği ne kadar? İşte, 24 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…