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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 10 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Kars ve Bingöl'de deprem!! 10 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 10 Aralık Salı günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Kars ve Bingöl'de deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 07:20 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:50
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        • 1

          Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD, Kars ve Bingöl'de deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte 10 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

        • 2

          BİNGÖL'DE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08:29'da Bingöl ili Karlıova ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen sarsıntının derinliği 9.07 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          KARS DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD verilerine göre, saat 07:25'te Kars'ın Kağızman ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.9 büyüklüğündeki deprem, 6.95 kilometre derinlikte ölçüldü.

        • 4

          ÇANAKKALE’DE PEŞ PEŞE DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 04:59’da Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, yerin 14.95 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          AFAD, saat 05:01’de merkez üssü Çanakkale Ayvacık ilçesi olan bir deprem daha kaydetti. 2.8 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 13.48 kilometre olarak ölçüldü.

          Saat 05:06’da yine merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 2.8 olarak kayıtlara geçen sarsıntı, yerin 13.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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