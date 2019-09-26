Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, İstanbul'da büyük korkuya neden olan Silivri açıklarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada vatandaşlar o panik anlarını paylaştı. O görüntülerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden paylaşılan görüntü tartışma yarattı. Köprünün hasar gördüğü iddiasıyla paylaşılan görüntü beraberinde yeni mi yoksa eski mi olduğu yönünde de tartışma konusu oldu.

'KÖPRÜDE HASAR YOK, BAKIM ÜNİTESİ'

Köprüde hasar iddialarıyla merak konusu olan fotoğrafa ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, köprüde herhangi bir hasar yok. Buna göre, hasar olduğu iddia edilen noktanın köprünün bakım ünitesi olduğu belirtildi.

Köprü görüntüsüne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapıldığına dikkat çekilerek, köprüdeki söz konusu yerin bayrak asma platformu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli" denildi.

AFAD'DAN ÜÇ KÖPRÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD),Marmara Denizi'nde en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığının tespit edildiği bildirildi.