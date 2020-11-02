Sosyal medyada çok konuşulmuştu! "Şaşırmayın" dedi ve böyle anlattı!

Son dakika! Sosyal medyada çok konuşulmuştu! "Şaşırmayın" dedi ve böyle anlattı! - Haberler

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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırılırken, Ege Üniversitesi sağlık çalışanlarının yaralıları hastanenin giriş kapısında ayakta beklediğini gösteren bir fotoğraf karesi ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI AYAKTA DEPREM YARALILARINI BEKLİYOR"

Ünlü hekim Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, Ege Üniversitesi sağlık çalışanlarının o anlarını yansıtan fotoğraf karesini paylaşarak, "Dün bu resim şaşkınlık ve ilgiyle karşılandı. Ege Üniversitesi sağlık çalışanları ayakta deprem yaralılarını bekliyor. Şaşırmayın ve emin olun; ülkemizin tüm sağlık çalışanları yangında, depremde, selde, trafik kazasında, salgında böyle teyakkuzda ve yüreği ağzında bekler" ifadelerini kullandı.

"BU AİLENİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Prof. Dr. Sönmez'in paylaşımının ardından Ege Üniversitesi'nden Dr. Yusuf Ali Altuncı, "Öndeki mavili benim, sağımda solumda arkamda fedakar Ege Acil ekibi, nöbetten çıkan ama eve gitmeyen, yıllık izni bırakıp gelen güzel insanlar, bu ailenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Sevsinler, takdir etsinler diye yapmıyoruz bu işi çünkü" dedi.

Bu paylaşımların ardından sağlık çalışanlarına destek mesajları yağdı.