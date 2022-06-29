Son dakika deprem verileri: Deprem mi oldu, nerede? 29 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem verileri deprem endişesi yaşayan vatandaşlarımızın gündeminde yer alıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyorlar. Son depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile belli oldu. İşte 29 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

29 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

29 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.29 10:36:20 38.9747 26.5737 10.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.29 06:47:51 34.9780 33.1405 7.6 -.- 1.9 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel

2022.06.29 04:18:26 36.3933 23.3457 5.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.06.29 04:16:31 34.5688 33.0933 1.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.29 02:31:16 35.3478 25.2448 3.7 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.29 01:58:06 39.0998 27.8378 7.7 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.06.29 01:46:12 40.6470 35.4173 5.0 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2022.06.29 01:36:28 40.6385 35.4262 6.0 -.- 1.7 -.- KONAC-MECITOZU (CORUM) İlksel

2022.06.29 01:31:52 39.8210 25.5647 7.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel