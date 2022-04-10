Son dakika deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD 10 Nisan deprem mi oldu, nerede?

Türkiye'de meydana gelen son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Son dakika deprem mi oldu? İşte 10 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

10 NİSAN AFAD SON DEPREMLER

10 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.10 07:25:57 38.0453 29.0283 17.4 -.- 2.1 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel

2022.04.10 07:22:10 39.4335 27.8750 4.5 -.- 2.0 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR) İlksel

2022.04.10 06:52:48 39.4880 27.8425 9.3 -.- 2.3 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel

2022.04.10 06:49:36 37.0053 28.3842 9.5 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.10 06:38:59 37.8092 27.2963 3.3 -.- 2.1 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.04.10 06:37:43 37.8487 27.3232 4.9 -.- 2.6 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.04.10 06:30:55 39.0735 29.5780 25.3 -.- 1.6 -.- SAMRALAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.04.10 06:28:07 38.3623 23.4905 5.0 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN İlksel

2022.04.10 06:07:15 37.1215 28.6013 5.4 -.- 1.6 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.10 06:06:54 37.3590 35.0108 6.6 -.- 1.6 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.04.10 06:00:55 37.0202 28.3985 9.8 -.- 1.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.10 05:45:43 37.0038 28.3645 15.7 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.10 05:43:08 38.7048 43.2882 5.0 -.- 3.4 3.5 ATMACA-(VAN) İlksel

2022.04.10 05:12:31 38.3397 23.4693 74.2 -.- 4.2 4.3 YUNANISTAN İlksel

2022.04.10 05:08:09 38.1090 38.5820 5.0 -.- 3.8 3.9 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2022.04.10 05:00:49 37.0448 27.7815 11.9 -.- 1.5 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.04.10 04:51:06 38.3592 28.4208 8.8 -.- 2.2 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2022.04.10 03:38:32 36.9698 27.6392 14.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.10 03:37:28 36.9580 27.6257 7.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.10 03:32:30 36.9712 27.6427 10.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.10 03:11:27 37.0142 28.4132 15.1 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.10 02:37:29 38.1873 38.6573 1.1 -.- 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.10 02:26:34 38.1772 38.6695 5.0 -.- 2.2 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.10 01:15:39 40.4492 30.6757 9.3 -.- 1.2 -.- KASIKCISEYHLER-GOYNUK (BOLU) İlksel

2022.04.10 01:11:12 36.9882 27.6400 7.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.10 00:54:50 38.1587 38.6335 5.3 -.- 1.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.10 00:48:38 38.1220 38.5965 5.0 -.- 1.9 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.10 00:32:49 39.0090 27.9425 11.9 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel