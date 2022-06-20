Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremlerinin nerede, kaç büyüklüğünde yaşandığını derinliğini ve saatini yayınlıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 HAZİRAN 2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.20 08:13:12 39.1985 29.4105 7.5 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2022.06.20 08:03:09 37.8757 26.9903 3.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.20 05:42:04 37.8023 26.9407 9.8 -.- 3.1 3.2 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.20 05:16:33 39.5308 28.7452 14.6 -.- 1.7 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.06.20 04:32:16 35.1815 25.3132 9.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.20 04:19:02 37.9728 28.9830 6.1 -.- 2.0 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2022.06.20 03:50:58 39.0458 26.0960 8.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.20 03:03:19 37.8695 27.2317 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.20 02:24:32 35.2530 27.1672 85.2 -.- 4.8 4.7 AKDENIZ İlksel

2022.06.20 00:30:11 35.8808 29.8435 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.20 00:21:40 37.9658 28.8178 16.2 -.- 1.3 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel