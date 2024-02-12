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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika deprem haberleri: Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!

        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sabah meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli bir uyarıda bulundu. İşte Görür'ün dikkat çeken o uyarısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:43
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        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre; dün saat 07.36'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        DEPREM HAKKARİ ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

        Yer yüzeyinden, 5.7 kilometre derinlikte olan deprem, Hakkari ve çevresinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bu depreme ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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        "BU KUŞAK, 6 ŞUBAT'TAN SONRA ÇOK SIKIŞTI"

        Prof. Dr. Görür açıklamasında, "Hakkari Oğul'da 4.5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak, 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı."

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