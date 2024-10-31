Son depremler listesi 31 Ekim Perşembe: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 31 Ekim 2024 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. İşte, 31 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…
- 1
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 31 Ekim 2024 son depremler listesi...
- 2
İZMİR'DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
Saat 03:21'de yaşanan depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olarak belirlendi.
Büyüklüğü 2.4 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.
- 3
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
-
- 4
- 5