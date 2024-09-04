Son depremler listesi 4 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 4 Eylül 2024 Çarşamba günü hissedilen sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruluyor. 4 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile bugün yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi tüm bilgilere erişilebiliyor. Peki Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
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Ülke genelinde gün içerisinde küçük büyük pek çok kez sarsıntı meydana geliyor. Son depremler listesi dakika dakika Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenerek kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıyor. İşte 4 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ve tüm detaylar.
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AMASYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Amasya'da peş peşe deprem meydana geldi.
Saat 14:23'te yaşanan sarsıntının büyüklüğü 2.6 olarak ölçülürken, saat 14.28'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak kayıtlara geçti.
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4 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
Yer: Merkez (Amasya)
Tarih: 2024-09-04
Saat: 14:28:26
Derinlik: 7.03
Büyüklük: 3.2
Yer: 2.6 Merkez (Amasya)
Tarih: 2024-09-04
Saat: 14:23:28
Derinlik: 7.05
Büyüklük: 2.6
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Yer: Gönen (Balıkesir)
Tarih: 2024-09-04
Saat: 07:38:09
Derinlik: 6.94
Büyüklük: 2.5
Yer: Ege Denizi - Datça Körfezi - [04.43 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2024-09-04
Saat: 03:01:18
Derinlik: 6.94
Büyüklük: 2.4
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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