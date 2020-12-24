AFAD ve Kandilli son depremler tablosu ve son dakika deprem haberleri her gün olduğu gibi bugün de günün ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından yurdumuzda ve komşu ülkelerdeki depremler anbean kaydediliyor. İşte merak edip araştıranlar için 24 Aralık Perşembe son depremler tablosu...

24 ARALIK KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU - 24 ARALIK:



