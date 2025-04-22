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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | 22 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Van ve Ege Denizi'nde deprem! 22 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, 22 Nisan tarihli en son depremleri inceliyor. Son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Van ve Ege Denizi'nde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Nisan 2025 son dakika depremler sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 07:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 07:11
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        • 1

          Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Van ve Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte, 22 Nisan 2025 Salı son dakika depremler listesi...

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nde saat 05:28’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          AFAD, depremi 7 kilometre derinlikte kaydetti.

        • 3

          VAN DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD verilerine göre, saat 03:39’da 3.4 Van Başkale merkezli bir deprem meydana geldi.

          4.0 büyüklüğündeki deprem, 6.95 kilometre derinlikte ölçüldü.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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