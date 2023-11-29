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        Haberler Gündem Son dakika deprem haberi: 29 Kasım Çarşamba 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

        Tunceli'de deprem! 29 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları Tunceli'de gerçekleşen depremin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Tunceli ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 29 Kasım Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:40
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Tunceli'de deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 29 Kasım Çarşamba son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          TUNCELİ'DE DEPREM

          AFAD verisi ile 28 Kasım'da Tunceli Pertek'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        • 5
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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