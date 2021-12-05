Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor. 5 Aralık Pazar günü meydana gelen depremler merak konusu oldu. İşte Türkiye'de kaydedilen son depremler

AFAD SON DEPREMLER - 5 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Van'da 05/12/2021 - 07:41:17'de meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 ARALIK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.05 06:55:35 38.8033 43.3817 1.7 -.- 3.4 3.5 YAYLIYAKA-(VAN) İlksel

2021.12.05 05:29:35 35.8273 28.2213 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.05 03:23:21 35.5242 32.0367 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.05 01:47:01 40.5248 32.9495 5.0 -.- 1.6 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel

2021.12.05 00:05:09 37.3600 35.0488 5.4 -.- 2.1 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel