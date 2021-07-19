Türkiye'de son yıllarda yaşanan büyük depremler vatandaşları endişelendiriyor. Bugün Aydın ve Kayseri'de meydana gelen depremler ise korkulu anlar yaşattı. Aydın’ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kayseri'de en büyüğü 3.9 olan 4 deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 10.32'de merkez üssü Kocasinan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde depremin ardından 10.39'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Daha sonra saat 10.45'te merkez üssü yine Kocasinan'da 3.0 ve 10.57'de 1.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yerin 10.68 kilometre derinliğinde saat 16.13’de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Efeler ilçesi ve Aydın’ın doğu ilçelerinde hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kayseri'de en büyüğü 3.9 olan 4 deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 10.32'de merkez üssü Kocasinan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde depremin ardından 10.39'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Daha sonra saat 10.45'te merkez üssü yine Kocasinan'da 3.0 ve 10.57'de 1.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbarın bulunmadığını söyledi.