Malatya ve Ege Denizi'nde deprem! 24 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde çeşitli bölgelerde sarsıntılar meydana geliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. İşte, 24 Haziran 2024 Pazartesi güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...
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Ülkemizde gün içerisinde pek çok artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Bu sarsıntıların bir çoğu hafif şiddetli olsa da endişeye neden oluyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini sorguluyor. İşte, 24 Haziran 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 06:17'de İzmir'in Seferihisar ilçesine 26.50 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.
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MALATYA SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:08'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.04 km olarak kaydedildi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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