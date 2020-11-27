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Son dakika deprem: Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır depremle sarsıldı!

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem sayfasına göre Malatya Uluyol 4,7 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Deprem çevre iller, Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi. Peki, Elazığ, Diyarbakır ve Adıyaman'da deprem mi oldu? İşte, Kandilli son depremler tablosu...

27.11.2020 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem: Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır depremle sarsıldı!

Son dakika deprem haberleri... Malatya Uluyol'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli son depremler tablosuna göre saat 11.27'de meydana gelen deprem Elazığ, Diyarbakır ve Adıyaman'da da hissedildi. Malatya'da meydana gelen deprem Elazığ'da da hissedildi. Sivrice depreminin yaralarını yeni yeni sarmaya başlayan ilde Malatya'daki deprem sonrası yeniden korku ve panik yaşandı. Hatırlanacağı gibi 24 Ocak 2020 günü saat 20.55'te Elazığ Sivrice'de 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Peki, Elazığ, Diyarbakır ve Adıyaman'da deprem mi oldu? İşte, Kandilli son depremler tablosu...

Kandilli son depremler tablosu:

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