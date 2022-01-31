Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'den önemli açıklama! 4.7'lik Elazığ depremi ne anlatıyor?

Son dakika haberi... Elazığ'ın Özlüce Köyü yakınlarında bu sabah saat 03.49'da, AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde ve 10 km derinlikte, Kandilli Rasathanesi verileri göre ise 4.8 büyüklüğünde ve 5 km derinlikte bir deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberlerine göre Türkiye'nin önemli yer bilimcilerinden İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz son depremi Habertürk okurları için mercek altına aldı.
"ÖZLÜCE BARAJI'NA ÇOK YAKINDI"
"İlk belirlemeler göre herhangi bir hasarın oluşmadığı deprem oldukça geniş bir alanda hissedildi. Peri çayı üzerinde yer alan Özlüce barajı da depremin merkez üstüne oldukça yakın konumda yer alıyordu.
"KARLIOVA ÜÇLÜ EKLEMİ'NDE YAŞANDI"
Depremin olduğu bölge Türkiye’nin ve dünyanın en önemli iki fayı olan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının kesişme noktasına yakın bir konumda ve Karlıova Üçlü Eklemi adı ile bilinen bir bölgedeydi.
"YIKICI DEPREMLERE NEDEN OLAN BÖLGE"
Karlıova bölgesinde bu iki fayın birbiri ile kesişmesi ile meydana gelen üçken alan içerisinde bu ana faylar dışında bunlara paralel çok sayıda fay parçası yer alıyor ve bunlar dönem dönem yıkıcı depremlere neden oluyorlar.
Karlıova üçgeni içerisinde bugüne kadar meydana gelmiş hatırda kalan depremler arasında 1971 Bingöl depremi ve 2003 yılının ocak ve mayıs aylarında meydana gelen 6 ve 6.5 büyüklüklerindeki Sudüğünü ve Pülümür depremleri yıkıcı etkiler yaratmıştı.
"BAŞKA DEPREME NEDEN OLMASI BEKLENMİYOR"
Bugün olan depremin başka bir depreme neden olması beklenmemektedir. Ancak depremin olduğu bölge çok sayıda diri fay içermesi yüzünden deprem tehlikesi yüksek olan bir bölgedir.
"KUZEYDEKİ YEDİSU FAYI'NA DİKKAT"
Kuzeyde bulunan Yedisu fayı ülkemizde büyük deprem beklenen sismik boşluklardan birini oluşturur. Bu bakımdan gerek kişilerin gerekse karar vericilerin her zaman deprem hazırlıklı olması gerekmektedir.
"NAZIMİYE FAYI BÜYÜK DEPREM ÜRETMEDİ"
Bugün meydana gelen deprem olasılıkla Karlıova üçgeni içerisinde yer alan Nazımiye fayı tarafından üretildi. Bu fay yaklaşık olarak Bingöl il merkezinde başlayarak Nazımiye ilçesi ve Tunceli kuzeyine kadar uzanıyor. Bu fayın uzunluğu yaklaşık olarak 100 km ve büyüklüğü 7 ye kadar varabilecek bir deprem üretme potansiyeli var, ancak Nazımiye fayı tarafından bugüne kadar bilinen bir büyük deprem üretilmiş değil."
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