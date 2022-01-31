Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem SON DAKİKA | Konya'da deprem! Çevre illerden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 31 Ocak 2022

Son dakika haberi: Konya'da deprem! Birçok yerden hissedildi...

Edinilen son dakika bilgisine göre, Konya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, 12.30'da meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirirken merkez üssünün Konya'nın Meram ilçesi olduğunu duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini ise 5 km olarak açıkladı. AFAD da son dakika notu paylaşarak Konya depremi hakkında bilgi verdi. AFAD, depremin 4.2 büyüklüğünde ve 6.99 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Deprem, Konya ve merkez ilçeleri ile birlikte Burdur, Karaman, Aksaray gibi çevre illerden de hissedildi. Depreme ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

31.01.2022 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA | Konya'da deprem! Çevre illerden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 31 Ocak 2022

Son dakika deprem haberleri... Konya, öğle saatlerinde deprem ile sallandı. Edinilen bilgiye göre, saatler 12.30'u gösterdiğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konya depremi ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklamalar da peş peşe geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 4.1 büyüklüğündeki deprem, Konya'nın Meram ilçesinde meydana geldi. Deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti...

SON DAKİKA | KONYA'DA DEPREM! AFAD DUYURDU...

Kandilli Rasathanesi'nin ardından AFAD da son dakika notu paylaştı. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak paylaşırken yerin 6.99 km altında olduğunu duyurdu.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem, Meram ilçesi başta olmak üzere Konya'nın birçok yerinden hissedildi. Bunun yanı sıra, Aksaray, Burdur, Karaman gibi çevre illerde de kısa süreli bir panik yaşandı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Zafer Samancı'nın edindiği bilgiye göre, depreme ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başkan Altay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kızılören mahallemizde meydana gelen, şehir merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem yaşadık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil; çok şükür. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: Yaralılar var
Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: Yaralılar var
Filtreli öz çekimler, psikolojik sorunlara yol açıyor!
Filtreli öz çekimler, psikolojik sorunlara yol açıyor!
Trenin çarptığı minibüsten son anda kurtuldular!
Trenin çarptığı minibüsten son anda kurtuldular!
Elektrik telleriyle bağlanarak ölüme terk edildiler!
Elektrik telleriyle bağlanarak ölüme terk edildiler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.