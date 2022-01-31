Son dakika deprem haberleri... Konya, öğle saatlerinde deprem ile sallandı. Edinilen bilgiye göre, saatler 12.30'u gösterdiğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konya depremi ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklamalar da peş peşe geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 4.1 büyüklüğündeki deprem, Konya'nın Meram ilçesinde meydana geldi. Deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti...

SON DAKİKA | KONYA'DA DEPREM! AFAD DUYURDU...

Kandilli Rasathanesi'nin ardından AFAD da son dakika notu paylaştı. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak paylaşırken yerin 6.99 km altında olduğunu duyurdu.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem, Meram ilçesi başta olmak üzere Konya'nın birçok yerinden hissedildi. Bunun yanı sıra, Aksaray, Burdur, Karaman gibi çevre illerde de kısa süreli bir panik yaşandı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Zafer Samancı'nın edindiği bilgiye göre, depreme ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başkan Altay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kızılören mahallemizde meydana gelen, şehir merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem yaşadık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil; çok şükür. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin.

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