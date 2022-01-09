AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarında göre iki ilde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre; Denizli'nin Çal ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçülürken derinliği ise 6.97 km olarak belirtildi.

Bir diğer deprem bilgisi ise Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Konya'nın Kızılören Meram ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.

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