Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 21 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü 66 LV 654 plakalı TIR'a çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Balkın, olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yolcu ise yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan TIR'ın hasar gördüğü kazada, tonlarca limon yola saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.