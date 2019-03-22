22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son Dakika haberine göre; Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Denizli’nin Acıpayam ilçesi 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik ve korku yaşandı. İşte 22 Mart son depremler...
DENİZLİ'DE BİR GÜNDE İKİNCİ DEPREM!
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde artçı depremler olmaya devam ediyor. En son Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Denizli'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
KANDİLLİ RASATHANESİ 22 MART SON DEPREMLER
2019.03.22 18:32:46 37.4967 29.4113 5.5 -.- 4.1 4.2 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.22 18:32:47) 2019.03.22 18:20:58 37.4433 29.4395 7.6 -.- 2.2 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 18:17:07 37.4215 29.4677 5.1 -.- 2.5 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 18:03:53 37.2680 28.1802 0.0 -.- 2.1 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.03.22 17:18:42 39.5765 26.1043 15.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.22 17:17:03 37.4117 29.4230 5.8 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 17:13:05 37.3772 29.3383 7.0 -.- 1.5 -.- AKALAN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 17:08:05 37.4398 29.3682 10.9 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 16:50:32 34.8382 24.6955 9.9 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.22 16:43:07 37.4907 29.4125 7.7 -.- 2.7 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 15:46:24 37.4075 29.4140 1.5 -.- 1.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 15:39:23 37.4625 29.4380 7.1 -.- 2.0 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 15:30:21 37.4253 29.4397 1.7 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 15:18:54 37.4773 29.4242 14.5 -.- 1.5 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 15:11:48 37.4992 29.3677 8.8 -.- 1.9 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 14:59:17 39.8262 25.6658 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.22 14:54:59 37.4847 29.4033 5.4 -.- 1.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 14:43:22 37.4125 29.4032 8.3 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 14:07:06 37.4010 29.4620 7.8 -.- 2.2 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 14:06:27 37.4388 29.3093 10.7 -.- 1.9 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 13:56:26 37.2888 28.8945 13.3 -.- 1.9 -.- KAPUZ-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 13:53:42 37.4740 29.4363 12.2 -.- 1.3 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 13:45:03 37.4905 29.4090 5.3 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.22 13:44:04 37.4735 29.4090 5.1 -.- 2.9 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
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