Muğla Bodrum’da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Milas’ın Güllük Limanı'ndan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ile hareket ederek bölgeye gelen ve 10 kişiden oluşan ekip, metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskelelerde, dolgu ile yapılmış plajlarda ve duvar örülü sahillerde, incelemelerde bulundu.
KAÇAK YAPILARIN TESPİTİ GERÇEKLEŞTİ
İHA'da yer alan habere göre ekipler, bilgisayarlardan bölgenin uydu fotoğraflarına bakarak, kaçak yapıların tespitini yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü'nde görevli uzman kişilerden oluşan ekip duvarları yerinde inceleyip tespit etti.
ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla Pina yarımadasına gelen Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahilleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, sahil güvenlik botunun üzerinden bölgeyi görüntülerdi.
Adada bulunan bir otelin denizin dibinden, denizin üstüne kadar duvar ördüğü ve daha sonra dolgu yaparak sahilini büyüttüğü inceleme yapan ekipler tarafından belirlendi.
OTELLERE YIKILMASI İÇİN YAZI GİDECEK
Para cezası kesilecek olan otellerin deniz dibine yaptıkları duvarların ise bir an önce kaldırılması için otellere yazı gönderileceği öğrenildi. Ekiplerin bölgede yeniden plan ölçümleri yapacağı ve yasal olmayan yapıların yıkılması ve kaldırılması için işlem başlatılacağı ifade edildi. Duvar ören işletmelere kesilecek cezanın 200 bin TL'yi bulacağı öğrenildi.
EKOLOJİK DENGE ARAŞTIRILACAK
Muğla Tarım Müdürlüğü ekipleri ise deniz dibindeki duvarların ekolojik dengeyi bozduğu ve posidonia çayırlarını yok ettiği iddialarını araştıracak. Bu amaçla bölgeden su ürünleri ekiplerinin numune aldı.
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