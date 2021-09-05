Denizde fenalaşan iş insanı kurtarılamadı

İHA

İstanbul Kınalıada açıklarında denize giren iş insanı Ahmet Hamdi Can, hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, iş insanı ve özel eğitim kurumu yönetim kurulu başkanı Ahmet Hamdi Can, dün akşam saatlerinde özel teknesi ile Kınalıada açıklarında demir atarak denize girdi. Denizde yüzerken fenalaşan Can'ın şoförü Abdülvahim Ekin, iş insanını tekneye çıkardı.

Bilinci kapalı olan Can, deniz ambulansı ile Bostancı sahiline götürüldü. Can buradan FSM Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş insanı Ahmet Hamdi Can'ın bugün Yeniköy Çarşı Merkez Camii'nde saat 16.00'da kılınacak namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.